A Riccione la festa della Scherma Paralimpica U14 tra emozioni e inclusione

RICCIONE (ITALPRESS) – Divertimento ed emozioni questa mattina a Riccione per la Festa della Scherma Paralimpica Under 14. Una giornata speciale, quella vissuta domenica scorsa nell’ambito della quinta giornata del 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving.

Il fascino, la bellezza e l’inclusività della scherma in carrozzina hanno caratterizzato un evento che ha visto protagonisti, sul palcoscenico magico della pedana della finale del Play Hall, gli atleti Gianluca Berto (classe 2013, Officina della Scherma), Massimiliano Da Lio (2013, Circolo Scherma Attraverso), Lorenzo Frigo (2013, Officina della Scherma), Alessandro Gatta (2014, Società Schermistica Lughese), Laura Gelli (2011, Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), Tobia Gollini (2012, Club Scherma Koala), Melissa Mangia (2012, Club Scherma L’Aquila 99), Mirko Moretto (2013, Accademia d’Armi Musumeci Greco), Matilda Pistolesi (2011, Accademia della Scherma Fermo), Vittoria Santoro (2014, CUS Catania) e Yoan Bonov Shahanski (2011, Zinella Scherma San Lazzaro di Savena).

Suddivisi in due squadre, capitanate da due “big” della Nazionale azzurra, il bi-medagliato ai Giochi Paralimpici Matteo Betti e il campione del mondo in carica Emanuele Lambertini, i giovanissimi atleti in carrozzina si sono sfidati in un’avvincente staffetta in pedana tra gli applausi del pubblico presente e sotto gli occhi, tra gli altri, del ct della Nazionale di sciabola paralimpica Antongiulio Stella.

“Questa manifestazione, così coinvolgente, esprime visione e obiettivo della nostra Federazione: crediamo che il movimento Under 14 della scherma paralimpica possa crescere notevolmente e stiamo lavorando moltissimo per allargare la base e far scoprire a un numero sempre maggiore di bambini questa meravigliosa disciplina in tutta la sua vocazione integrata”, ha detto la consigliera federale Daria Marchetti, referente per il settore paralimpico, prima di vivere insieme ad Elisa Albini, in rappresentanza del Consiglio presieduto da Luigi Mazzone, il momento finale della splendida mattinata di Riccione.

Una chiusura speciale. A ciascun partecipante, infatti, è stata donata una felpa della Nazionale italiana. Sono loro, i ragazzi Under 14 della scherma in carrozzina, la Nazionale di Riccione 2025.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)