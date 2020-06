Prelios Integra, società del Gruppo Prelios attiva nella gestione di immobili per conto di grandi operatori immobiliari pubblici e privati, si è aggiudicata il mandato di Property Management per gli immobili di proprietà del Fondo Sansovino gestito da Serenissima SGR Spa.

Il Fondo è principalmente costituito da immobili da valorizzare in attività di trading o in fase di sviluppo, e aventi molteplici destinazioni d’uso: commerciale, residenziale, direzionale, alberghiera, industriale/servizi, infrastrutturale, per un valore complessivo di oltre 160 milioni di euro e una superficie totale superiore a 600.000 metri quadrati.

“Siamo molto soddisfatti del mandato che abbiamo ricevuto. Grazie a questa nuova aggiudicazione, la prima con Serenissima SGR, Prelios Integra consolida la propria leadership nel mercato dei servizi di Property Management, confermandosi partner ideale per clienti di elevato standing offrendo servizi unici ad alto contenuto professionale basati su specifiche esigenze dei clienti”, afferma in una nota Corrado Sensale, Director Property Management di Prelios Integra.

