ROMA (ITALPRESS) – La quarta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica della stagione 2021/2022 ha aggiunto al bottino dell’Italia altre due medaglie preziose, che portano a 13 il numero totale di podi conquistati dagli atleti azzurri, per la soddisfazione dei CT Francesco Martinelli (spada), Marco Ciari (sciabola) e Simone Vanni (fioretto) e del coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio.

La giornata di oggi era dedicata alle prove a squadre di sciabola maschile e di fioretto femminile e l’Italia è riuscita a imporsi in entrambe facendo risuonare per due volte l’Inno di Mameli all’interno dell’impianto del Cus Pisa.

II team di sciabola maschile, composto da Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Alberto Morelli e Matteo Dei Rossi, ha vinto la gara superando il finale l’Ungheria col punteggio di 45-41. Gli azzurri in precedenza avevano battuto in semifinale la Francia per 45-19 conquistandosi la possibilità di prendere parte al match decisivo di giornata.

I quattro sciabolatori italiani hanno sempre tenuto in mano le redini dell’incontro finale, portandosi in vantaggio fino al 40-25. Nell’ultimo assalto la stella della formazione ungherese Richard Osvath è stato autore di una grande rimonta in cui ha messo a segno ben 16 stoccate avvicinando pericolosamente i magiari, ma Edoardo Giordan ha chiuso prima i conti sul 45-41.

Anche la squadra italiana di fioretto femminile con Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Alessia Biagini ha seguito lo stesso percorso dei compagni di nazionale vincendo contro la Francia in semifinale 45-20 e poi in finale ha affrontato la rappresentativa di Hong Kong in un assalto combattuto e vinto col punteggio di 45-43. Mancava tra le fila italiane Bebe Vio, che è comunque stata vicina alle compagne anche in questa occasione, partecipando in diretta telefonica al momento delle premiazioni e dell’inno nazionale.

