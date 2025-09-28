A Pechino tutto facile per Paolini e Musetti, eliminato Cobolli

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jasmine Paolini. Al “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un Atp 500), la 29enne toscana – accreditata della sesta testa di serie – ha lasciato soltanto tre game all’americana Sofia Kenin, numero 27 del tabellone. 6-3, 6-0 il risultato a favore della Paolini, che agli ottavi se la vedrà con la ceca Marie Bouzkova, che ha sconfitto la testa di serie numero 24 Veronika Kudermetova per 6-3, 7-5. Agli ottavi anche la statunitense Coco Gauff (2) che ha dovuto faticare per avere la meglio sulla canadese Leylah Fernandez, battuta 6-4, 4-6, 7-5.

MUSETTI AI QUARTI, COBOLLI ELIMINATO

Lorenzo Musetti ai quarti del China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il tennista carrarino, numero 9 del mondo e 4 del tabellone, ha superato con un doppio 6-3 in 1h24′ di gioco il 37enne francese Adrian Mannarino. “Sono contento di essere ai quarti, oggi ho servito bene e ho fatto quello che dovevo in campo”: così commenta il doppio 6-3. “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, Adrian è un avversario non semplice, un mancino con tante qualità”, ha aggiunto

Prossimo avversario di Musetti il 19enne statunitense Learner Tien, che questa mattina ha eliminato Flavio Cobolli. Il 23enne romano, numero 25 del mondo, è stato sconfitto per 6-3, 6-2.

