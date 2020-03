A Pasqua concerto senza pubblico di Bocelli nel duomo di Milano

“Ieri mattina ho chiamato Andrea Bocelli e l’ho invitato a venire a Milano in Duomo il giorno di Pasqua d’accordo con la Chiesa milanese. Fara' un concerto, solo, senza pubblico, con musiche sacre, che sara' trasmesso in streaming in tutto il mondo”. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala. abr/mrv/red