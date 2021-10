A Palermo summit dei sindaci da tutto il Mondo

Si terrà per la prima volta in Italia a Palermo, dal 21 al 23 ottobre, il Global Parliament of Mayors, che riunisce sindaci da tutto il mondo. È un'associazione co-fondata dal sindaco Leoluca Orlando e Peter Kurz, primo cittadino di Mannheim, che ricopre anche il ruolo di presidente. vbo/gtr/com