A Palermo la settimana per sicurezza lavoro, Orlando: “È un diritto”

Al via a Palermo la "Settimana per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro". "Serve a ricordare che la sicurezza in democrazia è un diritto, mentre in dittatura è solo un'alternativa agli altri diritti", ha sottolineato il sindaco Leoluca Orlando, nel corso della presentazione dell'iniziativa. bil/vbo/gtr