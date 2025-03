A Palermo la Japan Week 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Palermo ospiterà la Japan week 2026, prestigiosa manifestazione di promozione della cultura giapponese che si celebra ogni anno nelle principali città del mondo.

“L’anno scorso abbiamo presentato la candidatura all’International friendship foundation, ente promotore della rassegna. Il progetto è risultato vincente. Dopo la presentazione alla fiera del turismo di Berlino, oggi a Palazzo Palagonia alla Gancia, insieme con il sindaco Lagalla, e poi a Villa Niscemi e ai Cantieri culturali alla Zisa insieme con il vicesindaco Cannella, abbiamo incontrato gli emissari dell’IFF per definire i dettagli dell’iniziativa che a novembre dell’anno prossimo per sette giorni trasformerà Palermo nella capitale culturale e turistica del Sol Levante. Avremo cerimonie del tè, spettacoli, musica, artigianato, ikebana, origami, esibizioni di samurai, kimono e koto, workshop, mostre e altro. Un evento straordinario che, in base ai numeri degli ultimi anni, per ogni edizione attrae in media 15 mila visitatori, oltre all’indotto di circa 750 addetti ai lavori. Il Giappone nel cuore di Palermo”, ha commentato l’assessore allo Sport, Alessandro Anello.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).