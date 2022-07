A Palermo i 30 anni di Astrafe, Camiolo “Servono più organi”

"Uno dei problemi a cui abbiamo dovuto far fronte in questi trent'anni riguarda la mancanza di organi per i trapianti". Lo ha detto, in occasione dei 30 anni dell'associazione siciliana per il trapianto di fegato, il presidente Astrafe Salvatore Camiolo. xd8/fag/gtr