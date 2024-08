TRIPOLI (ITALPRESS/MNA) – A metà ottobre si terrà una conferenza di riconciliazione nazionale come parte degli sforzi del processo di pace in Libia.

L’annuncio è arrivato durante un incontro a Tripoli, dove il ministro degli Esteri del Congo, Jean-Claude Gakosso, sta guidando una delegazione africana di alto livello in Libia.

L’invito a partecipare all’evento è stato esteso al membro del Consiglio presidenziale libico, Moussa al-Koni. Quest’ultimo ha espresso apprezzamento per gli sforzi del presidente del Congo Denis Sassou Nguesso e dell’Unione africana nel sostenere gli sforzi di riconciliazione e di pace in Libia.

La conferenza di riconciliazione nazionale, inizialmente prevista per il 28 aprile a Sirte, è stata rinviata in seguito alle dimissioni dell’ex inviato dell’ONU.

Il ministro congolese ha elogiato gli sforzi del Consiglio presidenziale volti a raggiungere la stabilità e ha sottolineato l’importanza della partecipazione del Consiglio per garantire il successo della prossima conferenza.

Il capo del Consiglio presidenziale, Mohamed al-Mnifi, ha discusso con la delegazione africana guidata dal ministro Jean-Claude Gakosso gli ultimi sviluppi della situazione politica in Libia e i preparativi per la conferenza di riconciliazione nazionale che si terrà ad Addis Abeba a metà ottobre.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]