PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La rivista Auto Moto, punto di riferimento nel panorama della stampa automobilistica francese, ha assegnato alla tecnologia Nissan e-Power il Premio Innovazione 2022. Richard Tougeron, Amministratore Delegato di Nissan Francia, ha ritirato il premio a nome dell’azienda, in occasione della cerimonia Auto Moto Grand Prix che si è svolta a Parigi.

Auto Moto ha elogiato la tecnologia inventata e sviluppata da Nissan, che rappresenta un approccio unico e innovativo all’elettrificazione. Il sistema e-Power è costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura, un motore termico che produce energia, una batteria ad alta potenza, un generatore e un inverter. Si comporta come un veicolo 100% elettrico, con accelerazione brillante e lineare, un motore fluido e silenzioso, ma non prevede ricarica alla spina. Per fare il pieno di energia e viaggiare in elettrico basta recarsi presso un esercente tradizionale e mettere benzina nel serbatoio.

Fiore all’occhiello di e-Power è il motore termico da 1,5 litri appositamente sviluppato per questa applicazione e dotato dell’esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan. Il sistema sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida. Consumi ed emissioni di CO2 sono più bassi rispetto a quelle di un motore termico tradizionale. Il sistema e-POWER è disponibile su Nissan Qashqai e sul nuovo Nissan X-Trail, che possono essere ordinati presso la rete di concessionari Nissan con prezzi che partono rispettivamente da 36.270 Euro e 38.080 Euro.

“Il premio riconosciuto alla tecnologia e-Power è un omaggio alla capacità Nissan di innovare. I clienti apprezzeranno il piacere di guida di un EV, ma senza la necessità di ricaricare. e-POWER è pensato dando priorità al cliente e rappresenta una pietra miliare nella strategia di elettrificazione di Nissan” ha commentato Richard Tougeron, Amministratore Delegato di Nissan Francia. Per celebrare il suo 40° anniversario, Auto Moto ha rilanciato la cerimonia di premiazione del Grand Prix, con 10 categorie assegnate da una giuria presieduta dai membri della redazione.

