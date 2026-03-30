A New York Robert De Niro contro “King” Trump

NEW YORK (ITALPRESS) - Un'ora prima dalla grande manifestazione nazionale del movimento “No Kings”, Robert De Niro ha preso la parola a New York in un incontro con la stampa, lanciando un duro attacco contro Donald Trump e invitando gli americani a mobilitarsi per difendere la democrazia. Nel suo intervento, l’attore italo americano ha definito l’attuale presidente una minaccia senza precedenti per le libertà e la sicurezza del Paese, sottolineando come la protesta “No Kings” rappresenti molto più di uno slogan: un rifiuto netto di ogni deriva autoritaria. “Quando sento ‘No Kings’, sento ‘No Trump’”, ha detto, sintetizzando il senso politico della mobilitazione. De Niro ha denunciato le guerre “inutili”, le disuguaglianze crescenti e un sistema politico che, a suo avviso, permette al presidente di agire senza adeguati contrappesi. Ha inoltre puntato il dito contro la complicità del Congresso e di una parte dell’amministrazione, accusati di sostenere o tollerare politiche dannose per il Paese. Il suo messaggio è stato chiaro: la risposta deve arrivare dai cittadini. Dalle strade alle urne. Con milioni di persone in piazza sabato in tutto il Paese, la protesta “No Kings” è stata uno dei momenti di mobilitazione più significativi degli ultimi anni negli Stati Uniti. xo9/mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)