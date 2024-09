NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli si è ripetuto il prodigio del

miracolo di San Gennaro, evento che avviene tre volte l’anno. Lo ha annunciato, ai fedeli presenti e riuniti in preghiera nel Duomo, alle 10, l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia.

La reliquia è stata portata all’altare maggiore dai seminaristi, e l’ampolla conteneva già sangue in stato liquido. Infatti, il sangue di San Gennaro era già liquefatto, al momento di prelevarlo dalla sua teca, nella Cappella del Tesoro del Duomo.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La Cattedrale rimarrà aperta fino a sera per accogliere i visitatori.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]