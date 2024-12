NAPOLI (ITALPRESS) – E’ attivo da 30 anni il Centro Regionale Trapianti che ha sede presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli. L’anniveesario è stato celebrato oggi all’ospedale Monaldi, dove fu eseguito il primo intervento. L’evento è stato “un incontro di memoria, di storia, di riconoscenza per tanti medici che abbiamo avuto e per quello che hanno dato”, ha dichiarato durante la chiusura il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’incontro è stato organizzato dalla Regione Campania, con il Centro Regionale Trapianti e l’Azienda Ospedaliera dei Colli e si è tenuto nell’aula magna del presidio ospedaliero alla presenza di centinaia di persone tra medici e studenti. L’obiettivo era sottolineare la storia di una delle conquiste mediche più straordinarie degli ultimi decenni, fatta di continui progressi tecnologici e scientifici. Oltre al direttore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Anna Iervolino e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono intervenuti il coordinatore del Centro Regionale Trapianti Pierino Di Silverio che ha evidenziato l’importanza di incrementare la campagna per incentivare la donazione di organi.

Infine, sono intervenuti alcuni protagonisti di questi 30 anni di attività, come Bartolomeo Farzati e Maurizio Cotrufo, Fulvio Calise, il quale ha ricordato che il primo trapianto di fegato del Sud Italia è stato effettuato a Napoli nel 1993 da Mario Luigi Santangelo. Infine, sono intervenuti Oreste Cuomo e Andrea Renda che hanno ripercorso la storia di questi ultimi 30 anni, ricordando i precursori della trapiantologia campana.

