NAPOLI (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata alla Scuola secondaria Michelangelo Augusto, la prima Aula Natura di Napoli, nata dalla collaborazione tra Wwf Italia e Procter & Gamble che, nell’ambito del suo programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, sta realizzando progetti di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese.

Si tratta di un’area verde di 160 metri quadri, incuneata tra i palazzi di Bagnoli – il quartiere di Napoli che a inizio Novecento fu scelto come sede dello stabilimento Ilva -, in cui i 900 studenti dell’Istituto comprensivo statale “Michelangelo – Augusto” potranno conoscere la natura ed imparare a rispettarla. Con un laghetto, un piccolo orto didattico, un’area a macchia mediterranea e un gazebo, l’Aula Natura di Napoli sarà infatti uno strumento importante per la didattica all’esterno degli alunni e ospiterà diverse attività, organizzate anche con la collaborazione con la vicina Riserva Naturale Oasi Wwd Cratere degli Astroni.

Il progetto è stato presentato da Raffaele Lauria, delegato Wwf Campania, Gaetano Benedetto, Presidente Centro Studi Wwf Italia, e Riccardo Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia. All’inaugurazione hanno partecipato anche il Vicesindaco di Napoli con delega all’Istruzione Mia Filippone, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Campania Ciro Lungo, la dirigente scolastica Chiara Esposito, la presidente Wwf Napoli Ornella Capezzuto e la referente scuole Wwf Italia Pasqualina Morzillo.

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/22, grazie al supporto di Procter & Gamble, sono oltre 2.000 i metri quadri di spazi verdi realizzati e messi a disposizione di oltre 5.000 alunni delle scuole Primarie e degli Istituti Comprensivi delle città di Udine, Venezia, Codogno (LO), Novara, Genova, La Spezia, Città Sant’Angelo (PE), Roma, Napoli, Taranto e Catania. E a queste città se ne aggiungeranno presto tante altre (la prossima a Torino a dicembre): Wwf e P&G prevedono infatti l’apertura di almeno 50 Aule Natura in tutta Italia entro il 2024. Nuove scuole interessate al progetto potranno candidarsi grazie al bando che permetterà di selezionarne altre 20 da realizzare nell’anno scolastico 2021-22.

“Con il programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, stiamo realizzando progetti concreti di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. E le Aule Natura, nate grazie alla collaborazione con il Wwf, che è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale, ne sono un bellissimo esempio – ha spiegato Calvi, direttore Comunicazione di P&G Italia -. Siamo orgogliosi e felici di donare agli alunni di Napoli, e in particolare ai giovani dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, tuttora segnati da una mancata bonifica, un’Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’insegnamento della natura e l’educazione al suo rispetto, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile”.

“Credo in questo progetto perchè riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando i giardini delle scuole e proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il Wwf, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso – ha detto Benedetto, presidente Centro Studi Wwf Italia -. Essere oggi in un luogo emblematico come Bagnoli per l’inaugurazione della prima Aula Natura in Campania riveste un significato profondo”.

(ITALPRESS).