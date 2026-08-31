A Nanni Moretti il “Premio SIAE Andrea Purgatori alla Carriera” 2026

ROMA (ITALPRESS) – SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori, main sponsor della 23. edizione delle Giornate degli Autori, torna a sostenere e a promuovere la creatività del cinema made in Italy. Quest’anno SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio alla Carriera intitolato dal 2023 ad Andrea Purgatori, consegnato lo scorso anno a Dario Argento e negli anni precedenti a Mario Martone (2018), Marco Bellocchio (2019), Ferzan Özpetek (2020), Stefano Sollima e Francesco Maselli (2021), Gianni Amelio (2022), Luca Guadagnino (2023) e Alice Rohrwacher (2024), ai quali il premio è stato conferito nel corso delle precedenti edizioni delle Giornate degli Autori. Autore, regista, interprete e produttore, Nanni Moretti ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta con Io sono un autarchico (1976), affermandosi grazie a uno stile ironico e originale. Tra i suoi film, Ecce bombo (1978, presentato a Cannes, lo impone da subito all’attenzione del pubblico e della critica), Sogni d’oro (1981, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia), La messa è finita (1985, Orso d’Argento – Gran premio della giuria al Festival di Berlino), Caro diario (1993, Premio per la miglior regia a Cannes), La stanza del figlio (2001, Palma d’Oro a Cannes). Il regista romano ha inoltre ricevuto numerosi David di Donatello e Nastri d’Argento. Con Succederà questa notte, Moretti torna in concorso a Venezia 37 anni dopo Palombella Rossa.

Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha annunciato il riconoscimento con la seguente motivazione: “Nel cinquantesimo anniversario del suo esordio cinematografico, SIAE conferisce a Nanni Moretti il Premio SIAE “Andrea Purgatori” alla Carriera per il contributo straordinario offerto al cinema e alla cultura del nostro Paese. A partire da Io sono un autarchico, Moretti ha saputo costruire un’opera unica nel panorama italiano ed internazionale, trasformando l’esperienza personale in uno strumento di osservazione della realtà e della società. Attraverso uno sguardo profondamente originale, spesso autobiografico e sempre capace di interrogarsi sul presente, ha raccontato le trasformazioni dell’Italia, le sue inquietudini, le sue contraddizioni e le sue speranze. Con una cifra stilistica inconfondibile, fondata su autoironia, intelligenza critica, rigore narrativo e libertà espressiva, ha dato vita a personaggi, immagini e dialoghi che si sono radicati nella nostra memoria e nella società. Il suo cinema ha saputo coniugare impegno civile e leggerezza, riflessione e umorismo, dimensione privata e racconto collettivo, mantenendo sempre viva l’attenzione per il valore della creazione artistica e della libertà d’autore”. Il premio verrà consegnato domenica 6 settembre alle ore 11:00 presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò, dal Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

– foto Alberto Novelli da ufficio stampa SIAE –

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