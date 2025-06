A Misano arriva l’inedita specifica posteriore E0479

ROMA (ITALPRESS) – Il prossimo fine settimana il Mondiale FIM Superbike farà tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico per il sesto round, di cui Pirelli è Event Main sponsor e che per questo motivo prende il nome di Pirelli Emilia-Romagna Round.

Per l’occasione, i piloti della classe WorldSBK avranno a disposizione, come soluzione extrasoft, l’inedita specifica posteriore E0479, che sostituisce la SCQ di gamma. L’allocazione posteriore è completata da un’altra soluzione di sviluppo, la supersoft in specifica E0126 già vista in azione ad Assen e a Cremona, dove ha raccolto ampio consenso ed è risultata l’opzione più utilizzata per le gare lunghe, e dalla soft SC0 di gamma.

La E0479 utilizza la stessa mescola della SCQ standard, ma presenta una carcassa completamente innovativa, sviluppata grazie all’esperienza e ai feedback dei piloti. L’obiettivo è offrire una maggiore costanza di rendimento, un’impronta a terra più ampia e una migliore stabilità, così da incrementare ulteriormente il grip e le prestazioni assolute rispetto alla versione di gamma.

Come consuetudine per le soluzioni in mescola extrasoft, la E0479 sarà utilizzabile solo per le sessioni di prova, qualifica e Superpole Race. Oltre alle soluzioni posteriori già citate, i piloti della classe WorldSBK potranno contare sulle anteriori SC1 medium e SC2 hard. In WorldSSP, le alternative anteriori saranno SC1 e SC2, da abbinare alle posteriori SCX o SC0, mentre in WorldSSP300 e nella Yamaha R3 bLU cRU World Cup la SC1 sarà l’opzione disponibile per entrambi gli assi.

“Dopo aver introdotto una nuova soft, la specifica E0125, a Portimao e una supersoft di sviluppo, la E0126, utilizzata ad Assen e Cremona e che sarà presente anche a Misano, ora il nostro lavoro di sviluppo prosegue focalizzandosi sulla extrasoft con la nuova specifica E0479, che rappresenta un’evoluzione della SCQ di gamma rispetto alla quale si differenzia per una struttura totalmente diversa”, spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli.

“Questa nuova soluzione è stata progettata per offrire un’impronta a terra più ampia, maggiore aderenza e stabilità, e un rendimento costante. I risultati ottenuti da E0125 ed E0126 fin dal loro debutto sono stati molto incoraggianti e speriamo che anche la E0479 venga accolta positivamente. Si tratta di una soluzione pensata per offrire il massimo delle prestazioni sul giro secco mantenendole però molto elevate anche sulla distanza di 10 giri della Superpole Race. Se ci saranno le condizioni adatte, a Misano potremo rivedere in azione anche la supersoft E0126, così da raccogliere ulteriori dati utili”, conclude Barbier.

