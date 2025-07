TORINO (ITALPRESS) – In occasione dell’anniversario della nascita della Fiat 500, FIAT riporta il cuore pulsante della sua storia a Torino. Lo storico stabilimento di Mirafiori apre le sue porte per svelare la linea produttiva dedicata alla realizzazione della versione ibrida del suo modello più iconico, là dove tutto ha avuto inizio. “FIAT restituisce la 500 a tutti, con il patrimonio stilistico e tecnologico maturato con la versione elettrica, ora reso più accessibile”, si legge in una nota di Stellantis.

L’inizio della produzione è previsto per il prossimo mese di novembre, con un obiettivo di 5.000 unità prodotte entro l’anno. Le prime vetture preserie sono già uscite dalla linea produttiva, a conferma del pieno rispetto dei tempi previsti dal Piano strategico che Stellantis ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel dicembre scorso.

“Il progetto procede secondo i tempi stabiliti – prosegue la nota -. Si tratta di un tassello fondamentale per il rilancio dello stabilimento torinese, con l’obiettivo di raggiungere le 100.000 unità in più prodotte ogni anno. Un passo concreto per ridare piena rilevanza e centralità a Mirafiori e al suo valore industriale, umano e simbolico. Il ritorno della 500 a casa non è solo una scelta produttiva, ma un segnale concreto di fiducia nella filiera industriale italiana, nella sua capacità di affrontare le sfide della transizione energetica e di guidare il cambiamento”.

“Riportare la 500 ibrida a Mirafiori è una promessa mantenuta, una vittoria frutto di una squadra convinta che ha scelto di scommettere sul cliente e sul futuro”, ha affermato Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis. “Questa fabbrica non è solo un luogo di produzione, è la casa di FIAT, il cuore pulsante di una storia iniziata nel 1957 con Dante Giacosa, e oggi centro nevralgico dell’innovazione Stellantis in Europa. Il nostro piano industriale per l’Italia mette Mirafiori e la 500 al centro del rilancio – ha aggiunto -: a novembre celebreremo questo traguardo con la serie speciale 500 Torino, un omaggio alla città, ai suoi lavoratori e alle nostre radici. Torino vuol dire FIAT, e FIAT vuol dire Torino, per questo il lancio ufficiale si terrà proprio qui, nella nostra città”.

La nuova 500 ibrida rappresenta l’evoluzione naturale di un’icona. FIAT ha pensato a ogni dettaglio, dai colori più vivi e sofisticati ai materiali scelti con cura. “Perchè al di là della tecnologia e dello stile, resta una 500: un’icona che emoziona, conquista e si fa portavoce di un modo tutto italiano di intendere l’automobile”, sottolinea Stellantis.

Tre le configurazioni studiate per ogni esigenza: Berlina, compatta e perfetta per la città; 3+1, con terza porta lato passeggero che si apre controvento per semplificare l’accessibilità alla seconda fila; Cabrio, unica nel suo segmento, per godere del piacere della guida all’aria aperta.

Sotto il cofano, batterà un cuore tutto italiano: il motore FireFly 1.0L a 3 cilindri mild-hybrid, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce. Grazie al sistema elettrico a 12V, garantisce maggiore efficienza nei consumi e un’esperienza di guida fluida e accessibile.

Sempre più connessa e tecnologica, la 500 ibrida sarà equipaggiata con il sistema Uconnect 5, tra i più sofisticati nel segmento. Lo schermo touch in alta risoluzione da 10,25″, completamente personalizzabile, sarà affiancato da un display digitale da 7″. Grazie alla piena compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, le funzionalità dello smartphone saranno accessibili in modo intuitivo e sicuro, senza distrazioni alla guida.

A bordo, una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS): frenata automatica d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia e riconoscimento dei segnali stradali saranno solo alcune delle dotazioni pensate per un utilizzo urbano sicuro e confortevole.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).