A Milano esplode una fabbrica di chewing gum, nessun ferito

MILANO (ITALPRESS) – Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano si stanno dirigendo verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate in via Clerici 30 a seguito di una esplosione che sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla società produttrice di chewing gum. Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri.

L’incendio che ha interessato un magazzino dell’Azienda è sotto il controllo delle squadre dei Vigili del fuoco. All’interno erano depositati- secondo le prime informazioni – scarti di lavorazione. Non risultano persone coinvolte o feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati tre edifici civili adiacenti l’Azienda. I mezzi del Comando di Milano dei Vigili del Fuoco inviati sul posto sono otto ed un altro mezzo proveniente dal vicino Distaccamento di Saronno.

