Esplosione in fabbrica di chewing gum a Milano, densa colonna di fumo

Esplosione in fabbrica di chewing gum a Milano, densa colonna di fumo

MILANO (ITALPRESS) - Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano si stanno dirigendo verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate in via Clerici 30 a seguito di una esplosione che sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla società produttrice di chewing gum. Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri. trl/mca1 (Fonte video: ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano)