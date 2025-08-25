A Mestre ultimo appuntamento estivo di Via Piave in Festa

VENEZIA (ITALPRESS) – Mestre si prepara a salutare l’estate con l’appuntamento estivo di “Via Piave in Festa”, in programma sabato 30 agosto. Dalle ore 18 fino alle 23, Via Piave si trasformerà ancora una volta in un vivace palcoscenico a cielo aperto, con stand gastronomici, artigianato locale, negozi aperti e spettacoli itineranti. Giochi della tradizione per i più piccoli, artisti di strada, giocolieri e animazione lungo tutta la via renderanno l’atmosfera festosa e accogliente. Un’occasione perfetta per riscoprire il quartiere, il suo tessuto commerciale e la sua vivacità culturale.

Promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela Spa e le realtà associative e produttive del territorio, l’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione delle aree cittadine. “Con l’appuntamento del 30 agosto vogliamo salutare l’estate insieme ai cittadini, chiudendo in bellezza questo secondo ciclo di eventi che ha riportato energia, partecipazione e voglia di stare insieme nel cuore di Mestre – afferma l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga – Via Piave in Festa è molto più di una festa: è un segnale di rinascita per il quartiere, un invito a viverlo con occhi nuovi e con entusiasmo rinnovato”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).