VENEZIA (ITALPRESS) – Con il taglio del nastro avvenuto questa mattina, venerdì 10 giugno, entra in funzione a Mestre la prima stazione di servizio urbana e aperta al pubblico d’Italia dove è possibile effettuare rifornimento a idrogeno. La struttura, realizzata da Eni vicino alla rotonda di parco San Giuliano, è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Venezia, del direttore generale di Energy evolution Eni, Giuseppe Ricci e dell’amministratore delegato di Toyota Italia, Luigi Ksawery Lucà. La casa automobilistica destinerà dei modelli a idrogeno al Comune e altri per il car sharing.

All’evento erano presenti anche gli assessori comunali alla Mobilità e all’Ambiente, oltre al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo e alcuni consiglieri comunali. L’impianto, è stato spiegato, è dotato di due punti di erogazione, con una potenzialità di oltre 100 kg/giorno, che possono caricare autoveicoli in circa 5 minuti e autobus.

All’interno della stazione di servizio, è stato sottolineato, sono presenti innovativi e specifici apparati di sicurezza e antincendio. Nella struttura, ricostruita nei mesi scorsi e riaperta al pubblico da febbraio, è presente inoltre una colonnina per la ricarica elettrica con due postazioni da usare anche in contemporanea.

In linea con l’accordo siglato nel 2019 tra Comune, Città metropolitana di Venezia, Eni e Toyota sono state consegnate alla città tre vetture a idrogeno che saranno utilizzate come auto di rappresentanza dal Comune di Venezia. Altre tre entreranno a far parte del parco auto dedicato al servizio di car sharing comunale “Kinto Share”. Mentre le ultime quattro, per un totale di dieci auto consegnate, verranno introdotte nei prossimi mesi.

