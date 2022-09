VENEZIA (ITALPRESS) – Esibizioni sportive di calcio, basket, karate e pattinaggio, concerti, spettacoli per i bambini, un mercatino dell’usato e, soprattutto, la possibilità di poter gustare, nei bar e ristoranti della zona, non solo piatti tipici, ma, in primis, polpette di ogni tipo. A Marghera, sabato 17 e domenica 18 settembre, si rinnova infatti, dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, l’appuntamento con la “Festa della Polpetta”, organizzata dall’associazione “Marghera 2000”, in collaborazione con il Comune e Vela Spa, nell’ambito del palinsesto de “Le Città in Festa”. La manifestazione è stata presentata questa mattina, con una conferenza stampa, tenutasi al Municipio di Marghera, alla presenza, tra gli altri, degli assessori comunali alle Attività produttive e alla Promozione del Territorio, del presidente della locale Municipalità, del promoter Paolo Dall’Agnola e della presidente dell’associazione “Marghera 2000”, Anna Silvestri.

Nonostante le gravi difficoltà del momento, è stato sottolineato, non solo si è riusciti a riproporre un evento che nel 2021 ha registrato una partecipazione di pubblico quasi insperata, tanto che già a metà serata la scorta di polpette preparata era di fatto esaurita, ma anche di renderlo ancora più attraente e coinvolgente, con un programma ricco e variegato, che avrà come teatro piazza Mercato (dove sarà anche allestito un grande palco), e piazza Municipio.

