VENEZIA (ITALPRESS) – È stato celebrato questa mattina a Marghera il 20^ Memorial Libero Borsari – “Storie di moto… la moto nella storia”. Nell’ambito della manifestazione è stato siglato il gemellaggio tra il Moto Club Spinea e quello di Finale Emilia, alla presenza della consigliera delegata alle “Manutenzioni cittadine e arredo urbano” del Comune di Venezia, Maika Canton, e il primo cittadino e vicesindaco del comune emiliano Claudio Poletti e Michele Gulinelli. Con loro presenti i familiari di Libero Borsari, pilota scomparso nel 1952 durante le prove del Circuito delle Industrie di Porto Marghera.

La consigliera delegata Canton ha espresso gratitudine per la partecipazione delle due comunità, sottolineando l’importanza della memoria storica e della passione motociclistica: “Un plauso ai motociclisti e ai familiari di Borsari, la cui presenza rende questo momento speciale” ha detto introducendo l’inaugurazione della mostra dedicata alle moto d’epoca.

L’evento, inserito nel programma “Le Città in Festa”, è stata anche l’occasione per celebrare il Revival del Circuito delle Industrie, dedicato alla memoria del pilota Libero Borsari, che perse la vita nelle prove della prima edizione della gara di velocità motociclistica, nel 1952. In memoria del pilota è stata deposta una corona di fiori a margine del corteo a due ruote che ha percorso il tracciato originale della corsa. Nell’ambito della manifestazione sono stati organizzati anche momenti di approfondimento sul tema della sulla sicurezza stradale. Un’iniziativa, quindi, che ha unito sport, storia e impegno civico, rafforzando i legami tra i territori attraverso la memoria condivisa. La mattinata è proseguita con la premiazione delle moto d’epoca e lo scambio di doni tra le città di Venezia e Finale Emilia.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).