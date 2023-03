LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il rapporto annuale della Procura europea mostra che Malta ha il maggior numero di indagini per frode tra i paesi membri dell’Unione europea, rispetto alle dimensioni della popolazione.

I progetti hanno un valore di 123,5 milioni, tra cui tre progetti indagati per presunte frodi relative al pagamento dell’IVA, che complessivamente ammontano a 70,5 milioni di euro.

Tra gli altri indagati ci sono quattro per presunta corruzione, due per frode in fase di aggiudicazione degli appalti e un’altra per presunto riciclaggio.

Inoltre, il rapporto annuale indica che tre inchieste riguardano progetti relativi al settore agricolo e allo sviluppo rurale, una riguarda il settore marittimo e programmi relativi alla pesca, un’altra relativa a mobilità, trasporti, energia e digitalizzazione.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com