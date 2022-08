LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un siciliano che lavora nel settore delle costruzioni ha ammesso davanti a un tribunale maltese di avere rubato attrezzi appartenenti al suo datore di lavoro dopo che non era stato pagato per il suo lavoro. G.A. 32enne catanese è stato accusato di furto, violazione dell’ordine pubblico e aggressione al suo datore di lavoro.

Il 20 agosto, la polizia della stazione di polizia di Qawra ha ricevuto un rapporto. I carabinieri hanno riscontrato che gli agenti di polizia della comunità avevano già detenuto il siciliano, che è stato poi portato in questura per ulteriori accertamenti.

C.L. che impiegava G.A., ha detto alla polizia che l’imputato aveva rubato circa 1.500 euro in attrezzi da costruzione da un cantiere. Tuttavia, alcuni degli attrezzi sono stati successivamente restituiti.

L’imputato è stato arrestato mentre stava per rientrare in Sicilia. G.A. si è dichiarato colpevole delle accuse ed è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena di tre anni e gli è stato ordinato di pagare 1.200 euro a C.L. entro tre mesi.

