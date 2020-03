Il Sovrintendente della sanità pubblica maltese, Charmaine Gauci, ha annunciato che durante la scorsa notte sono stati confermati altri otto casi positivi al coronavirus. Uno dei questi casi riguarda una donna inglese che era stata ricoverata all’ospedale generale Mater Dei perché aveva una frattura.

Intanto tra gli altri casi c’è un bambino di 3 anni. Il bambino é un maltese ed era in contatto con una delle persone attualmente contagiata.

Il caso piú grave e’ stato registrato ieri notte e riguarda una cittadina inglese di 29 anni che vive a Malta. La donna non era all’estero, ma il 5 marzo è stata ricoverata all’ospedale Mater Dei ed otto giorni dopo aveva avuto problemi respiratori. Le autoritá sanitarie maltese hanno preso tuttora le precauzioni necessarie dentro l’ospedale compresa la chiusura del reparto medico.

Un altro caso riguarda una famiglia italiana che vive a Malta. Il padre è stato trovato positivo quando era tornato da Roma. Ora sono stati trovati positivi la moglie e il figlio di 15 anni.

Un maltese di 28 anni è stato confermato positivo.

Intanto un uomo di 62 anni è arrivato dall’Inghilterra ed i sintomi sono emersi il 15 marzo. Nello stesso volo c’era un’altra persona che aveva sintomi di coronavirus.

Un altro maltese, 52, è positivo al coronavirus nonostante non che non aveva contatti con persone che sono stati all’estero o erano sintomatici. Lavora in una società privata e attualmente le autoritá sanitarie stanno lavorando per identificare la causa. Sembra che avesse frequentato una palestra.

Finora, Malta ha registrato un totale di 38 casi positivi al coronavirus, principalmente italiani e maltesi da 1.640 test medici.

(ITALPRESS/MNA)