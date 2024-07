A Lina Tombolato Doris il Premio Navarro-Valls

ROMA (ITALPRESS) - Lina Tombolato Doris per la categoria Senior e Nicolò Govoni per la Junior sono i vincitori della seconda edizione del Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro-Valls. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala della Protomoteca dei Musei Capitolini a Roma. sat/mrv