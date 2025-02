TORINO (ITALPRESS) – Sin dalla sua fondazione, Lancia ha sempre lasciato il segno nella storia dell’automobile grazie all’eleganza e all’innovazione dei suoi modelli. Sia nelle competizioni che sulle strade, il marchio italiano ha collezionato numerosi riconoscimenti, e la sua rinascita in Francia conferma questa tradizione. Durante i Trophèes de l’Automobile Magazine, la nuova Lancia Ypsilon è stata premiata con il Trofeo del Design, un riconoscimento alla sua estetica raffinata e al suo design audace. Progetta. sviluppata e disegnata presso il Centro Stile Lancia di Torino, la nuova Lancia Ypsilon è il risultato del lavoro meticoloso dei suoi designer. Il suo design unico è un omaggio all’eredità iconica del marchio, fondendo elementi classici ispirati a modelli storici come l’Aurelia e la Flaminia con tocchi moderni derivati dalle leggendarie Stratos e Delta. L’attenzione ai dettagli e l’innovazione stilistica fanno dell’Ypsilon un modello emblematico del rinnovamento di Lancia.

La firma luminosa anteriore, con la reinterpretazione moderna del calice Lancia, così come i fari posteriori ispirati alla Stratos, sono un omaggio al patrimonio storico del marchio. Anche gli interni della Ypsilon sono stati progettati con la stessa cura per i dettagli. Il design italiano è esaltato dall’uso di materiali raffinati e da elementi distintivi come il “tavolino”, una firma unica del nuovo abitacolo Lancia. Il Trofeo del Design è stato consegnato a Emanuele Tomassorri, designer degli esterni della Lancia Ypsilon, durante la cerimonia organizzata a Parigi. Questo riconoscimento riafferma il ruolo di Lancia come punto di riferimento nel design automobilistico, perpetuando una tradizione in cui ogni dettaglio ha la sua importanza.

Con l’apertura della prima Casa Lancia nel 2024 e l’espansione della sua rete di distribuzione in Francia, che raggiungerà 25 Casa Lancia e 80 punti di assistenza, Lancia continua a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo eleganza e innovazione al centro del suo DNA.

foto: ufficio stampa Stellantis

