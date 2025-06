A Indiana gara uno delle Finals, Oklahoma battuti 111-110

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Iniziano nel segno di Indiana le Nba Finals 2025. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Paycom Center di Oklahoma City, i Pacers si aggiudicano nella notte italiana la prima sfida per il titolo (al meglio delle sette) contro i Thunder, piegati per 111-110.

La franchigia del Midwest rimonta uno svantaggio di 15 punti e si impone in volata con 19 punti di Siakam e nonostante i 38 messi a segno dal canadese Gilgeous-Alexander, top-scorer dell’incontro. Gara-2, sempre ad Oklahoma, è prevista nella notte italiana di lunedì.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)