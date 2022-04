TRIESTE (ITALPRESS) – Orgoglio e riconoscenza sono stati i

due principali sentimenti espressi dall’assessore regionale alle

Finanze in occasione dell’inaugurazione a Gemona del Friuli, in

località Gleseute, del primo Parco Trail Ran transfrontaliero

Italia-Austria.

Per l’esponente della Giunta regionale quell’orgoglio frutto

della ricostruzione post-terremoto può essere mantenuto alto

anche oggi grazie alla capacità di innovare a favore delle nuove

generazioni e di lavorare in rete con i territori contermini, a

cui il Friuli Venezia Giulia è legato grazie ad una comunanza di

valori.

Per l’esponente della Giunta regionale, la comunità dimostra

anche con questo progetto Interreg di saper guardare, con

lungimiranza, allo sviluppo e alla crescita del territorio

portando avanti quell’eredità lasciata da chi ci ha preceduto e

che ha fatto del Friuli quel modello di ricostruzione che tutti

conoscono nel mondo.

L’assessore ha espresso un sentimento di riconoscenza per il

grande lavoro di squadra che coinvolge tanti amministratori,

associazioni, volontari, operatori del territorio capaci di

lavorare insieme e in rete per far conoscere non solo la singola

area di appartenenza ma l’intera regione.

Ha sottolineato, infine, l’importanza dei progetti Interreg in

un’area che è il cuore d’Europa e che già con il progetto

Sportland ha saputo potenziare l’offerta turistica degli sport

outdoor.

All’inaugurazione era presente anche il rettore dell’ateneo

udinese Roberto Pinton, che ha ricordato l’importanza della

collaborazione transfrontaliera come opportunità per mettere

insieme competenze diverse per obiettivi comuni. Hanno

partecipato anche i primi cittadini di Gemona del Friuli e

Paluzza, la rappresentante dell’università della Carinzia Tanja

Oberwinkler Sonnleitner e il presidente del Lag Region Hermagor

che ha sottolineato il valore dello sport come elemento di

condivisione.

Come è stato illustrato, Ran, acronimo di Run Across Nations,

rappresenta l’unione simbolica e fisica tra popoli, la vicinanza

tra due territori che nello spirito europeo si fanno portavoce di

un percorso di crescita sostenibile, da trasmettere come lascito

alle future generazioni. L’area in cui insiste il parco a cielo

aperto è particolarmente vocata per gli sport outdoor e si

sviluppa nella zona dell’Alto Friuli e della regione di Hermagor.

Si tratta di una rete di sentieri che attraverso i luoghi più

belli delle due aree e le discipline sportive del trail running

ovvero la corsa in montagna e il trekking, vuole stimolare la

mobilità dei cittadini europei, sostenere l’attività fisica

come base indiscussa per il benessere psicofisico, far conoscere

i territori e attrarre nuovo turismo.

Il progetto Interreg Italia-Austria vede capofila il Comune di

Gemona del Friuli e coinvolge un partenariato importante con i

Comuni di Gemona e Paluzza, l’Università carinziana e di Udine,

l’associazione sportiva Dellach-Gail.

Fino a domenica 10 aprile si terranno convegni tecnici, gare e

anche sessioni di yoga e giochi per bambini. A luglio si terrà un

evento in Austria e a settembre la chiusura a Paluzza.

(ITALPRESS).

