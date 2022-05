VENEZIA (ITALPRESS) – Instaurare un dialogo sulle buone pratiche e confrontarsi sulle conoscenze in materia di gestione delle acque. A Forte Marghera oggi pomeriggio, lunedì 16 maggio, si è tenuto un incontro a cui ha presenziato l’assessore comunale all’Ambiente con una delegazione di Danish Industry, la confindustria danese, accompagnata da Elia Alessandro Morciano, rappresentante dell’Ambasciata danese a Roma. Nel dettaglio, l’incontro ha avuto come tema centrale l’evoluzione di Venezia e il suo rapporto con la gestione dell’acqua nei secoli, in una città che prima di altre è chiamata sin da subito a misurarsi, per la sua configurazione, con i cambiamenti climatici. In particolare si è dibattuto su quali saranno le criticità da affrontare e quali le strategie da applicare per la sostenibilità su tutto il territorio, dal centro storico alla terraferma. L’iniziativa è stata occasione per scambiare esperienze con gli ospiti danesi, ai quali, al termine dell’incontro, è stato consegnato in omaggio un gagliardetto con lo stemma della città.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com