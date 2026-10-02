A Ferrara il Palazzo Barbantini-Koch torna alla città con il nuovo Polo culturale di BPER

FERRARA (ITALPRESS) – Palazzo Barbantini-Koch, storica sede della Cassa di Risparmio di Ferrara, torna a essere uno spazio aperto alla città con una nuova funzione culturale. Martedì 6 ottobre, alle 15.30, sarà presentato il nuovo Polo culturale di BPER, nell’ambito del progetto “Poli Culturali BPER. Un Sistema di Patrimonio Diffuso”.

L’iniziativa prevede la restituzione alla città dello storico palazzo di corso della Giovecca, interessato dal 2023 da un importante intervento di recupero e rifunzionalizzazione. La nuova struttura sarà dedicata alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della banca.

Il Polo culturale di Ferrara si inserisce in un progetto che collega le sedi storiche del Gruppo a Modena, Ferrara e L’Aquila, trasformandole in luoghi destinati alla fruizione pubblica delle collezioni e alla promozione di attività culturali ed educative. Palazzo Barbantini-Koch ospiterà spazi museali per mostre temporanee e un percorso espositivo permanente dedicato alla storia artistica e culturale del territorio ferrarese, dal Quattrocento al Novecento. La conferenza stampa di inaugurazione si terrà martedì 6 ottobre alle 15.30 presso Palazzo Barbantini-Koch, in corso della Giovecca 108, a Ferrara.

– Foto ufficio stampa BPER –

(ITALPRESS).