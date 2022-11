ROMA (ITALPRESS) – Importante onorificenza per la Mercedes-AMG ONE: il Dewar Trophy del British Royal Automobile Club è stato assegnato a Mercedes AMG High Performance Powertrains per il drivetrain E Performance dell’hypercar biposto Mercedes-AMG ONE. La Power Unit derivata dalla Formula 1 eroga un totale di 782 kW (1.063 CV) con un motore turbo V6 da 1,6 litri, una batteria raffreddata a liquido, quattro motori elettrici e l’elettronica di potenza. Con questo riconoscimento, il Royal Automobile Club premia il successo dello sviluppo e dell’implementazione della Power Unit di Formula 1 nella hypercar stradale. Dal 1957, una giuria di esperti assegna il Dewar Trophy come riconoscimento per gli eccellenti risultati tecnici nel settore automobilistico.

“La Mercedes-AMG ONE è il progetto più ambizioso che abbiamo mai intrapreso: questa hypercar porta per la prima volta la tecnologia ibrida della Formula 1, in rapporto quasi uno ad uno, dalla pista alla strada. Al di là della componente tecnica, la commissione di esperti ha apprezzato lo stretto lavoro di squadra che ha reso possibile l’AMG-ONE. Questo vale sia per lo sviluppo che per la produzione”, ha dichiarato Jochen Hermann, direttore tecnico di Mercedes-AMG GmbH e membro del Consiglio di Sorveglianza di Mercedes AMG High Performance Powertrains.

E’ la terza volta che Mercedes-Benz riceve il trofeo, dopo averlo vinto nel 2009 per il suo sistema di recupero dell’energia cinetica in Formula Uno e nel 2014 per la Power Unit ibrida PU106A, vincitrice del Campionato del Mondo. Mercedes-AMG HPP produce la trasmissione ibrida completa per la Mercedes-AMG ONE presso lo stabilimento di Brixworth.

