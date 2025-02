A dicembre vendite al dettaglio in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Chiusura di 2024 positiva per le vendite al dettaglio in Italia, in crescita a dicembre sia in valore sia in volume. Lo rende noto l'Istat, sottolineando che per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda Prodotti di profumeria, cura della persona, mentre registrano il calo più consistente i Prodotti farmaceutici, -1,8%. Rispetto a dicembre 2023, il valore è in aumento per la grande distribuzione e il commercio elettronico; evidenziato invece un calo per le vendite delle imprese operanti su piccole superfici e per le vendite al di fuori dei negozi. Nel complesso del 2024 la crescita è dello 0,7%. "Gli elementi puntuali di criticità riguardano alcuni segmenti di consumo come alimentari, abbigliamento e calzature, mobili", è il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio, secondo cui il rimbalzo di dicembre dopo un bimestre difficile rappresenta "un segnale positivo". gtr