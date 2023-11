ROMA (ITALPRESS) – Disponibile da venerdì 1° dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo inedito di Ultimo dal titolo “Occhi lucidi”. Testo e musica del cantautore romano Niccolò Moriconi, che ancora una volta sorprende i fan con un annuncio inaspettato sui social.

“Occhi lucidi” arriva a 7 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record Ultimo stadi 2024 – la favola continua…, 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli, all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).

Foto: ufficio stampa Goigest

(ITALPRESS).