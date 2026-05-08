A Cornedo Vicentino alloggi per i più fragili, via libera da parte della Giunta regione al progetto “Abitare con cura”

VENEZIA (ITALPRESS) – Via libera da parte della Giunta regionale, con delibera su proposta dell’assessore al Sociale e all’Abitare, Paola Roma, all’ accordo di programma con il Comune di Cornedo Vicentino (Vi) e Ater Vicenza per destinare due alloggi di edilizia residenziale pubblica al progetto sociale “Abitare con cura”.

Saranno assegnati a nuclei familiari o singoli individui in condizioni di vulnerabilità abitativa, legata a difficoltà economiche, occupazionali o sociali. Gli alloggi potranno essere utilizzati anche per situazioni emergenziali, come eventi imprevisti che rendano temporaneamente inagibile l’abitazione.

“Con questo provvedimento – dichiara l‘assessore regionale al sociale e all’abitare, Paola Roma – rafforziamo concretamente il nostro impegno per un welfare che mette al centro la persona e il diritto a una casa dignitosa. Il progetto ‘Abitare con cura’ rappresenta un modello di intervento capace di coniugare inclusione sociale, accompagnamento all’autonomia e costruzione di comunità”.

“Non si tratta solo di offrire un tetto – prosegue Roma – ma di costruire percorsi strutturati di accompagnamento che permettano alle persone di vivere in autonomia e stabilità. Gli obiettivi di questo progetto sono favorire l’integrazione sociale e l’autonomia delle persone fragili, promuovere la collaborazione tra istituzioni, servizi pubblici, Terzo settore e comunità locale, e trasformare il tema dell’abitare in un’opportunità di crescita collettiva e coesione sociale. Centrale è il ruolo del Servizio sociale comunale, che individuerà i beneficiari e ne seguirà il percorso di accompagnamento. L’iniziativa avrà una durata di quattro anni, rinnovabili, e si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a sostenere il diritto all’abitare”.

-Foto IPA Agency-

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