BOLOGNA (ITALPRESS) – Sotto il segno dell’acqua. Sarà all’insegna dell’elemento vitale per eccellenza il fine settimana sportivo in Emilia-Romagna. Due gli appuntamenti, parte del calendario di eventi promosso dalla Regione, in programma. Sabato 2 settembre debutta a Cattolica (Rn) Dominate the water, circuito di gare di nuoto in acque libere ideato da Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico e mondiale sarà presente alla tappa emiliano-romagnola del circuito di manifestazioni che toccherà nelle prossime settimane altre tre località italiane, Talamone, Taranto e Mondello. L’evento coniuga sport, salvaguardia e tutela dell’ambiente. Ritrovo alle ore 9 e partenza alle 11 per affrontare un miglio marino. Domenica 3 settembre, invece, Monticelli d’Ongina (PC) ospita una tappa dello UIM F2 World Championship, campionato mondiale di motonautica categoria F2. Gli equipaggi si sfideranno nel tratto del fiume Po nei pressi di San Nazzaro. Dopo le qualifiche e le prove libere in programma sabato 2, domenica sarà il momento delle gare. Nelle stesse giornate si corre anche il GP Motonautico del Po campionato italiano OSY-400.

Foto: Agenzia Fotogrmma

