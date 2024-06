CASABLANCA (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – Il 27 e 28 giugno 2024 si terrà a Casablanca la settima edizione del Forum Internazionale per lo Sviluppo dell’Africa (Fiad). Questo evento è organizzato dal Gruppo bancario Attijariwafa, in collaborazione con il fondo panafricano Al Mada, e porterà insieme circa 2 mila chef, aziende e decisori politici provenienti da 30 paesi africani e da paesi partner.

Riconosciuta come la piattaforma essenziale per il settore privato africano, la Fiad stimola il commercio, gli investimenti e la cooperazione intra-africana. Il tema di quest’anno, “Qui investiamo”, sottolinea l’importanza cruciale degli investimenti nel continente. L’Africa Development Club è impegnato a rafforzare i corridoi commerciali intracontinentali, con 37 missioni multisettoriali organizzate in 10 paesi. Dalla sua creazione nel 2010, la Fiad ha accolto quasi 21 mila partecipanti ed è stata il catalizzatore di oltre 25 mila incontri d’affari, promuovendo lo sviluppo in settori chiave come l’agroindustria, le infrastrutture, le telecomunicazioni, la sanità e l’energia.

Foto Forum Internazionale per lo Sviluppo dell'Africa (Fiad)

