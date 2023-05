CAGLIARI (ITALPRESS) – Il X congresso di econometria invia un messaggio molto importante: ci vuole più capacità di giudizio e più preparazione trasversale perchè viviamo in un mondo sempre più complesso dove sono molteplici le forze che si intrecciano.

In questi anni sono stati sviluppati moduli e sistemi di analisi che hanno mostrato limiti e al X congresso di econometria, dove il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha lanciato un messaggio chiaro, molto ascoltato e condiviso, si è andati dritti al punto focale: ai sistemi meccanici di analisi si deve affiancare capacità di giudizio e comprensione, con molta preparazione trasversale, così da tornare a governare e non essere governati soprattutto in presenza di cigni neri come pandemia, rotture di catene produttive e inflazione.

La geopolitica è protagonista degli scenari attuali e si prevede che irromperà sempre più intersecandosi con la sostenibilità, che in molte aree sta diventando asset strategico grazie anche a importanti investimenti pubblici, come quelli messi in campo dall’Europa e soprattutto dagli Stati Uniti che vanno non solo ad incidere sulle scelte delle aziende ma necessariamente vanno a discapito di altri, perchè le risorse non sono infinite e chi investe deve scegliere quale sia il mercato che offre maggiori opportunità di crescita.

Gli scenari che si mostrano oggi sono sempre più articolati e diventa conseguentemente sempre più rilevante e strategico avere modelli che riescano a mappare lo stato reale e offrire visioni sia sul breve sia sul lungo. L’econometria, con la sua capacità di verificare e fondare modelli teorici con l’analisi dati, assurge così a un ruolo ancor più importante, rivelandosi un asset irrinunciabile per le sfide sempre più complesse che si stanno affrontando.

L’intelligenza artificiale è entrata prepotentemente in campo e il suo ruolo che molti vedono sempre più preponderante deve ricevere la necessaria attenzione. L’intelligenza artificiale usa l’immensa mole di informazioni che circola in rete, disponibile tecnicamente a tutti. Se una questione solleva discussione, il risultato può essere però perverso. Il test di Hausman è un test di ipotesi statistica utilizzato in econometria per valutare la consistenza di uno stimatore rispetto a uno alternativo, meno efficiente ma consistente, e quindi se è appropriato per i dati a disposizione. La corretta interpretazione chiede che in caso di rifiuto dell’ipotesi nulla non si usi lo stimatore alternativo in quanto inconsistente. La risposta che si ottiene da ChatGPT può essere esattamente l’inverso se la richiesta non è posta correttamente e l’inversione tra ipotesi nulla e ipotesi alternativa porta a conclusioni completamente errate. Per questo l’intelligenza umana deve essere vigile e non lasciarsi sopraffare.

C’è poi un altro aspetto importante che in Europa si deve affrontare: quello della regolamentazione nell’uso dell’intelligenza artificiale in quanto l’abuso può portare a pericolose distorsioni che si vedranno solo sul lungo periodo, di fatto rendendo sempre più difficile eventuali cambiamenti di rotta necessari per ridurre eventuali errori.

La X edizione dell’Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE) ha mostrato una fotografia dei sistemi di analisi molto approfondita andando ad evidenziare come possano migliorare e aiutare il sistema ad essere sempre più efficiente e preparato.

La prossima edizione si terrà a Palermo nel 2025.

