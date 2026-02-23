A Ca’ Farsetti Martine Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ un onore per me rappresentare Venezia in questo percorso iniziato durante il Carnevale e che mi vedrà adesso impegnata per la mia città”. Martine Diop Bullo, mestrina di 18 anni e studentessa di Cà Foscari al primo anno, ha commentato così il suo ingresso a Cà Farsetti accolta dalla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e dall’assessore al Turismo, Simone Venturini che l’hanno voluta incontrare per congratularsi della sua elezione. Arrivata a palazzo assieme a Maria Grazia Bortolato, patron del concorso e organizzatrice della rievocazione storica delle Marie, Martine ha raccontato i primi giorni da Maria: “Ringrazio per essere qui e come ho già detto sono orgogliosa e onorata di rappresentare la mia città negli appuntamenti culturali e istituzionali che mi vedranno impegnata. Il percorso assieme alle altre ragazze è stato molto bello e ci ha permesso di vedere la nostra città con occhi diversi. Adesso da vincitrice cercherò di onorare sempre la mia Venezia”.

A congratularsi ancora una volta con lei la presidente Damiano: “Ho avuto modo di vederla durante il periodo del Carnevale ed è sempre stata una ragazza gentile, elegante ed educata come il ruolo di Maria richiede anche rispetto alle altre ragazze che come lei hanno fatto lo stesso percorso. Il suo è uno spirito accogliente ed è un grandissimo piacere poterle stringere la mano per augurarle tutto il meglio”. “Una ragazza solare e attenta” l’ha definita l’assessore Venturini che ha poi ribadito: “Siamo contenti di aver accolto oggi qui Martine, una bellissima persona capace di fermarsi e raccontare quello che sta facendo con i suoi studi e le sue passioni. E’ un’espressione meravigliosa del Carnevale di Venezia e delle Marie del Carnevale che ogni anno ci racconta della storia di splendide ragazze impegnate anche nel sociale che ci tramandano in stile contemporaneo le tradizioni della nostra città”.

