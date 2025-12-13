A Burano prende forma la magia del Natale con i mercatini

VENEZIA (ITALPRESS) – Burano si accende dell’atmosfera natalizia: fino a domenica 14 dicembre, in zona pescheria, prendono vita i Mercatini di Natale organizzati dall’associazione Non Solo Carnevale, in collaborazione con InfoBurano, Protezione Civile e Gruppo AVIS Burano, con il patrocinio del Comune di Venezia. “A seguito del successo dello scorso anno, il mercatino in Pescheria a Burano si conferma come uno degli appuntamenti più attesi delle festività – ha commentato l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, presente in mattinata sull’isola a portare i saluti dell’Amministrazione comunale – Dopo il presepe di Admirabile Signum, protagonista di “Accendiamo il Natale”, arriva anche Babbo Natale, pronto a regalare sorrisi a grandi e piccoli impegnati negli acquisti natalizi. Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni che, con il loro impegno, hanno saputo ricreare sull’isola un’atmosfera natalizia dal sapore unico”.

L’iniziativa, inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si svolgerà per tutto il fine settimana, dalle 10.30 alle 18.30, con oltre venti espositori presenti nei banchetti, dove sarà possibile fare acquisti immersi in un sottofondo musicale natalizio. La magia si fa spettacolo domenica 14 dicembre, quando Babbo Natale arriverà in barca per regalare emozioni ai più piccoli.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).