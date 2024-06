BRUXELLES (ITALPRESS/MNA) – Sviluppo sostenibile e transizione verde. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato a Bruxelles tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP), Luciano Guerrieri, e il presidente dell’autorità portuale di Damietta (Egitto), Ahmed Hawash, a Bruxelles, nella sede della Regione Toscana, davanti alla Commissione europea. L’iniziativa getta le basi per favorire lo sviluppo del commercio energetico tra le due sponde del Mediterraneo, con particolare attenzione all’idrogeno. A questo seguirà l’avvio dello studio di fattibilità, i cui risultati saranno presentati a novembre, nella settimana dell’idrogeno.

La firma del protocollo d’intesa (MoU, Memorandum of Understanding) riguarda le attività di cooperazione nell’ambito dello sviluppo sostenibile nei porti, della gestione amministrativa e operativa, della logistica e del sistema di trasporto multimodale (strada, ferrovia, fiume) e infine della transizione verde nei porti con lo sviluppo di attività legate all’idrogeno.

La costa della Toscana, con al centro gli scali di Livorno e Piombino, ha infatti tutte le carte in regola per proporsi come prima hydrogen valley marittimo-portuale italiana, puntando sullo sviluppo di una filiera completa dell’H2 che dovrà partire dalle applicazioni in qualche modo già pronte allo switch energetico per poi traguardare target di più lungo periodo, compresa la realizzazione, sulle banchine toscane, di un terminal per l’import di idrogeno (e/o ammoniaca) via mare.

