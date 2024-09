BARI (ITALPRESS) – Presentato, a Bari, presso il dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia, il programma del Galà dell’Olio 2024, la terza edizione del festival nazionale che celebra l’extra vergine di oliva e i migliori produttori italiani. L’evento si terrà a Bitonto dal 21 al 23 settembre, a cura dall’Associazione Foglia d’Olio e grazie al finanziamento della Regione Puglia e del Comune di Bitonto, con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Nel corso della tre giorni sarà assegnato anche il riconoscimento della Foglia d’Olio. Per la prima volta, a riceverlo saranno otto giornalisti che si sono distinti nel divulgare la cultura dell’extravergine: Angelo Amelio di Rai News 24, Tiziana Briguglio di Mediaquattro, Paolo DeAndreis di Olive Oil Times, Alberto Grimelli di Teatro Naturale, Alessandra Moneti di Ansa, Michele Peragine di Rai Puglia, Maurizio Pescari di Frantoi Aperti, Fabiola Pulieri di Cronache di Gusto.

Tra i tanti ospiti del Galà ci saranno anche Giorgio Pasotti, Enrico Ruggeri, Greta Mauro, i Mezzotono, Pino e gli Anticorpi, Claudia Tosoni, Alessandro Greco, Francesca Manzini e Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

“Il Galà dell’Olio – ha spiegato Emiliano – è una festa popolare, ma è anche una grande azione di marketing per spiegare al mondo e all’Italia l’importanza della produzione di olio in Puglia. E’ un momento in cui verranno premiati i giornalisti del settore più vicini alla cultura dell’olio e abbiamo ovviamente l’intenzione di spiegare e di far progredire lo specifico dell’olio pugliese, che ha caratteristiche organolettiche di gusto, ma è anche particolarmente importante dal punto di vista della salute. Il professor Moschetta del Policlinico di Bari, che studia l’olio da diversi anni, ha accertato che le varie cultivar presenti in Puglia hanno tutte caratteristiche che sono in grado di migliorare la qualità della salute delle persone. E questo connubio salute-gusto-identità viene rappresentato nella città di Bitonto con un galà che è anche una festa: non si parlerà solo in maniera scientifica e commerciale dell’olio, ma ci saranno anche cantanti, balli e una serie di iniziative”.

“Facciamo bene – ha aggiunto Pentassuglia – a parlare di olio, per la Puglia, per la sua produzione di qualità. Bitonto è una delle città più importanti in questo senso e fa da apripista a una discussione di merito sulla sua qualità, sul suo utilizzo, sull’impatto salutistico, sulla capacità di essere anche un veicolo promozionale per il territorio e di grande appeal in termini di produzione, trasformazione e salute. Mi auguro poi che si torni a parlare di dieta mediterranea, perchè è troppo poca la gente che la applica. E’ l’unica che allunga la vita media delle persone, dovremmo imparare a lanciarla con la nostra biodiversità, con la nostra produzione e condita dal nostro olio”.

