VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, è stato ricevuto oggi a Belgrado, presso la sede del Governo, dal Primo Ministro della Repubblica di Serbia, Ana Brnabic. L’incontro, molto cordiale, è stata l’occasione per affrontare le principali tematiche economiche, il ruolo delle imprese venete nel paese e il possibile progetto di un Business Council con la Serbia. In particolare sono stati approfonditi i temi legato all’impiego delle tecnologie e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale anche con riferimento alla sanità. All’incontro era presente l’Ambasciatore d’Italia, Luca Gori.

Sempre in mattinata, all’ambasciata d’Italia do Belgrado, il Presidente Zaia aveva incontrato gli imprenditori italiani, tra i quali una significativa componente veneta, impegnati in Serbia.

“Ringrazio il Primo ministro Brnabic per l’accoglienza che mi ha riservato e la cortesia con la quale mi ha ricevuto – afferma il Presidente Zaia -. Abbiamo affrontato un’ampia panoramica di temi di interesse comune. Ho trovato la conferma di grande attenzione verso il nostro Paese e verso il Veneto”.

