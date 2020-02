Il tema del eCommerce, del commercio elettronico, insieme alla internazionalizzazione sono stati oggetto di un convegno con le imprese pugliesi organizzato dall’Assessorato regionale allo sviluppo economico insieme all’Agenzia italiana per il Commercio Estero, all’Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico Invitalia, all’agenzia della Regione Puglia, PugliaSviluppo.

“Attraverso i vari interventi dei preparatissimi relatori è emersa la grande importanza che rivestono il Commercio elettronico e la internazionalizzazione per l’attuale nostro sistema economico – dichiara l’assessore Mino BOrraccino –

Significative sono state le esperienze raccontate da alcuni imprenditori pugliesi, certamente da prendere come esempi virtuosi. Nel mio intervento, a conclusione dei lavori, ho illustrato gli strumenti messi a disposizione della Regione Puglia nel campo della digitalizzazione e della internazionalizzazione, sottolineando che la Regione Puglia punta molto su questi nuovi modelli di sviluppo finora oggetto delle scelte di politica industriale”.

(ITALPRESS).