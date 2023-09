ROMA (ITALPRESS) – Si terranno a Bari, dal 5 al 7 Ottobre 2023, in occasione dell’Assemblea di metà mandato Fiaip, gli Stati Generali della mediazione Immobiliare presso il Nicolaus Hotel, in Via Cardinale Agostino Ciasca, 27. L’evento intitolato “Noi Siamo ResponsAbilità – Agenti immobiliari e creditizi per lo sviluppo del mercato immobiliare” si configura come uno straordinario momento di confronto e approfondimento sul mercato immobiliare e del credito e sui nuovi processi di distribuzione. Nel corso dei lavori sono previsti gli interventi di alcuni esponenti delle istituzioni, del Governo e del Parlamento Italiano ed Europeo tra i quali il Viceministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica On. Vannia Gava, l’Eurodeputata e relatrice ombra della Direttiva UE sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD, Energy performance of buildings directive) per l’Italia On. Isabella Tovaglieri, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Vicepresidente del Senato Sen. Maurizio Gasparri, il Presidente del gruppo parlamentare alla Camera per Fratelli d’Italia Tommaso Foti, Catia Polidori, Piero De Luca, Erica Mazzetti, Dario Damiani, Graziano Pizzimenti e Marco Dreosto, il Componente del Garante per la Privacy Agostino Ghiglia, oltre alla partecipazione di diversi rappresentanti delle Associazioni di categoria e con la partecipazione di Marco Comisani Calzolari, Docente universitario ed esperto di comunicazione e marketing digitale.

“Oggi, con oltre 15mila agenzie immobiliari capillarmente presenti su tutto il territorio Nazionale, la nostra Federazione riveste un ruolo di primaria importanza all’interno dell’immobiliare alla guida dell’innovazione nel Real Estate – dichiara Fabrizio Segalerba, Segretario Nazionale FIAIP – promuovendo eccellenza, professionalità ed innovazione tecnologica nel settore. Con questo evento, Fiaip si farà promotrice di una straordinaria occasione di confronto tra tutti gli attori del comparto, sul presente e il futuro della nostra attività professionale”. Tanti i temi che saranno trattati, dalla Direttiva europea sulle case green e i riflessi sul mondo della mediazione immobiliare e del credito, all’economia delle piattaforme ed il valore dei dati immobiliari. Tra i tanti temi, sarà trattato anche quello delle locazioni brevi alla luce del nuovo bozza del disegno di legge presentata dal Ministro del Turismo Santanchè. “Sarà un evento aperto all’intera categoria ma anche alla cittadinanza a conferma dell’importante e strategica funzione sociale che svolgiamo nell’agevolare l’accesso alla casa – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale FIAIP – sarà un appuntamento ricco di contenuti e spunti di riflessione nel quale ci confronteremo su tante tematiche e questioni di grande attualità che stanno già impattando e, nel prossimo futuro lo faranno sempre di più, sull’evoluzione delle “nostre” agenzie immobiliari e sulla loro collocazione nella filiera dell’Immobiliare”. Nel corso della tre giorni, saranno poi riservati due spazi, per gli interventi degli associati che potranno così proporre la loro visione sulla professione di agente immobiliare e di consulente del credito. L’intero programma della tre giorni e i relatori sono visibili all’indirizzo https://www.ammbari2023.it/.

– Foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).