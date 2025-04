ROMA (ITALPRESS) – Culla storica del brand, lo stabilimento di Mioveni è stato inaugurato il 20 agosto 1968 con il lancio di Dacia 1100, modello derivato da Renault R8. Nei primi trent’anni di vita dello stabilimento, la produzione è stata dominata dalla famiglia di modelli sviluppati con licenza Renault 12. Dacia 1300/1310 e i suoi derivati (1310 Sport, 1320, 1325, Pick-Up) sono stati prodotti tra il 1969 e il 2006, per un totale di quasi 2,3 milioni di unità, di cui 319.000 veicoli commerciali. Una nuova generazione di modelli, completamente progettati in Romania, è stata lanciata nel 1995 con il nome Dacia Nova. Partendo da questa base, Dacia ha successivamente sviluppato SupeRNova (autunno 2000) e Solenza (primavera 2003). L’acquisizione dello stabilimento di Miovani da parte del Gruppo Renault nel 1999 ha inaugurato un nuovo capitolo della storia di Dacia che, con il lancio di Logan nel 2004, è diventata un costruttore dalla vocazione internazionale.

Nei 57 anni trascorsi dalla produzione della prima Dacia, si sono susseguite sei generazioni di modelli sulla linea di assemblaggio dello stabilimento di Mioveni. A livello di produzione il record spetta a Duster. Di questo modello, lanciato nel 2010 e già giunto alla terza generazione, sono state prodotte più di 2,6 milioni di unità. L’ultimo modello entrato in produzione nello stabilimento di Mioveni è Bigster, il primo C-SUV del brand. Prima dell’inizio delle consegne, Bigster ha già registrato oltre 13.000 ordini in tutta Europa, di cui più di 1.600 sul mercato rumeno. Dacia è presente in 44 Paesi su quattro continenti e l’Europa Occidentale rappresenta più del 70% delle vendite totali.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).