ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale della donna, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) celebra la componente femminile all’interno della Professione, che rappresenta oltre il 70% dei farmacisti impiegati sul territorio, negli ospedali e nell’industria: sul totale di 101.385 farmacisti iscritti all’Ordine, 71.539 sono donne, professioniste impegnate quotidianamente per la tutela della salute nel nostro Paese.

“Le donne ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione della salute. Per la nostra Professione, la presenza femminile è sempre stata maggioritaria e rappresenta un grande valore aggiunto per professionalità, tenacia, pragmatismo, uniti a un forte senso di umanità e alla naturale vocazione all’ascolto, al counseling e al prendersi cura del prossimo”, commenta Andrea Mandelli, Presidente FOFI. “La pandemia – continua Mandelli – ha evidenziato il ruolo centrale delle donne nelle professioni sanitarie, che si sono prodigate con spirito di abnegazione per garantire assistenza e vicinanza ai cittadini. Un impegno che ha visto le colleghe farmaciste in prima linea anche nella campagna vaccinale anti-Covid, con circa 25mila professioniste abilitate all’inoculazione dei vaccini in farmacia, a testimonianza dell’importante contributo alla promozione della salute su tutto il territorio nazionale”.

(ITALPRESS).

