70 anni Gazzetta del Sud, Musumeci “Voce importante”

"La buona comunicazione, professionale e autonoma, serve a una terra come la nostra, proiettata nel Mediterraneo, specie durante una guerra così densa di incertezze": a dirlo il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Messina per il 70esimo anniversario della Gazzetta del Sud e per il 50esimo della Fondazione Bonino Pulejo, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. fsc